«Решение проблем»: Instagram тестирует незаметное удаление подписчиков

Многие владельцы Instagram-аккаунтов сталкивались с проблемой, когда нужно было избавиться от назойливого подписчика так, чтобы он не узнал об этом. Эта проблема была актуальна особенно для владельцев открытых учётных записей, кооторых большинство.

Instagram решает, как же всё-таки это будет выглядеть, но саму функцию признали очень удобной. Это поможет избавиться от любого количества надоедливых людей. На данный момент, чтобы отписать пользователя от себя придётся прибегнуть к достаточно неудобному процессу: закрыть аккаунт, найти пользователя в подписках, а потом уже запретить ему доступ к вашему аккаунту. Существует и более лёгкий, но кардинальный способ, который не обеспечивает человеку желанного эффекта и обидчик поймёт, что его заблокировали.

На данный момент, функция незаметного удаления тестируется и проходит тщательные проверки, чтобы стать максимально удобным решением проблем.