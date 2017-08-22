Эксперты уверены, что наступило время для возвращение Google Glass

«Умные» очки от компании Google появились на рынке в 2013 году, но так и не стали популярными и широко распространёнными по ряду причин. Специалисты считают, что нынешний уровень технического развития подходит для их реализации значительно больше.

Пользователи так и не смогли использовать Google Glass в полную силу, не найдя им полноценного применения. Узкий профиль и маленькая область пользы стала серьезной проблемой для дальнейшего продвижения «умных» очков. Но эксперты уверены, что теперь настало время для реализации всех идей, с которыми Google не справилась.

Основным шансом на успех специалисты считают появление Android Oreo и Google Assistant. Теперь искусственный интеллект может более точно адаптироваться под желания пользователя, благодаря чему можно раскрыть весь потенциал «умной» техники. Очки могут оказаться полезными в тех ситуациях, когда человек владеет рядом устройств, способных взаимодействовать между собой. Google Glass помогут открыть «умную» дверь тогда, когда руки заняты, или просто опустить шторы, если светит солнце. Подобные примеры могут сделать очки по-настоящему полезным и важным гаджетом.