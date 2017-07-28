В связи с ремонтом Apple закрывает свой самый первый App Store

Свой самый первый розничный магазин Apple, проектировкой которого занимался лично Стив Джобс, закрывает свои двери для генеральной реставрации.

17 лет App Store работал практически в первозданном виде. Сейчас компания решила внести в планировку помещения некоторые изменения. По словам вице-президента Apple по розничному и интернет-маркетингу Анджелы Аренс, будет произведена полная реставрация внутренних помещений и демонтаж перегородок. Это позволит объединить несколько залов в один и получить больше функционального пространства. Компания пока не располагает информацией – сколько времени продлится ремонт.

Когда 19 мая 2001 года первый App Store открылся в Тайсон Корнет Центр, никто не мог прогнозировать успех этого предприятия. Однако, в первый же уик-энд торговый зал посетили более 8000 человек, а продажи превысили 600 тысяч долларов. В этой связи любопытен видеоролик, где Стив Джобс проводит первую презентацию магазина и демонстрирует продукцию компании, которую ныне можно увидеть только в музее.