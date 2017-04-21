Ноутбуки Samsung сильно упали в цене

Компания Samsung запустила серию распродаж, которая продлится до 28 июля.

На 100 долларов упала цена на Samsung Chromebook Plus, который отлично подходит для тех, кто проводит время в социальных сетях, на YouTube или работает с документами. Планшет-трансформер Samsung Chromebook с операционной системой Chrome OS от Google с поддержкой приложений для Android также стал дешевле. Скидка в 300 долларов США распространяется на универсальный 13,3-дюймовый ноутбук Samsung Notebook 9 Spin. Самым дешёвым планшетом-трансформером оказался Notebook 9 Pro с кнопкой питания, слишком близкой к слоту microSD. Светодиодный дисплей с расширение 3200х1800 пикселей не сможет воспроизвести игры со слишком большой нагрузкой на видеокарту, но фильмы смотреть на нём будет просто великолепно.

Игровой ноутбук Samsung Odyssey Spin отлично справится с большинством современных игр для ПК благодаря видеокарте GeForce GTX 1060 от Nvidia и высокопроизводительному процессору Intel Core i7. Odyssey не отстаёт от других игровых ноутбуков с точки зрения дизайна, но обладает 10,5 часами автономной работы. Цена на модель составляет 1199 долларов США, что на 400 долларов ниже обычной стоимости.