В Costco начали продавать новую версию Microsoft Surface Go

Эта версия отличается 4 гигабайтами оперативной памяти при SSD-накопителе в 128 гигабайт. Стоимость – 549 долларов, то есть, столько же, сколько Microsoft Surface Go с 8 гигабайтами «оперативки» вместо 4.

Цена выше, несмотря на меньшее число гигабайт, из-за наличия в новой версии чёрной клавиатуры Signature Type Cover, которая добавила к первоначальной стоимости 99 долларов. Также в Costco есть и другие модели Microsoft Surface Go. Costco – это склады клубного типа, поэтому есть вероятность, что продают новые планшеты там только членам клуба.

Однако в настоящее время эта информация не подтверждена. Microsoft Surface Go же сейчас доступен для предзаказа в других магазинах. Официально его запуск состоится 2 августа 2018 года.