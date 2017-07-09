Обновленный Chrome для Android получил важные изменения

Для того, чтобы дать возможность пользователям оперативно давать ответы на сообщения и манипулировать вкладками, разработчики представили важное обновление в браузере Chrome.

Специалисты утверждают, что после изменений браузер способен реагировать на сообщение из командной строки. Схожая упрощенная функция используется в Android 7.0 Nougat. Обновив мобильный браузер Chrome, владельцы электронных устройств получат возможность упростить навигацию и управлять сообщениями с помощью нескольких вкладок. Упростится авторизация, проверка почты и ускорится работа с сайтами.

Как сообщают разработчики, обновление пока проходит тестовые испытания, но вскоре будет доступна для пользователей. Но, ожидается выход другого обновления, которое снизит нагрузку на «оперативку» и оптимизирует расход заряда аккумулятора. К тому же, оно будет переводить в фоновый режим не используемые вкладки.