Учёные предположили, что Google провалится в попытке использовать квантовое шифрование

Разработка алгоритма квантового шифрования станет открытием, которое приведёт к скачку в развитии всех IT-технологий, от анализа до машинного обучения. Однако использование технологии связано с определенным риском, с которым Google может не справиться.

Существует определенная инфраструктура, которая защищает цифровую сферу, однако квантовые компьютеры создают в ней непредвиденные «бреши». Сложность всех современных шифров исключают возможность того, что хакеры смогут их взломать. Но квантовый компьютер делает мощные вычислительные «скачки», с которыми не справятся нынешние компьютеры и защитные системы.

Недавно в Google начали тестирование новейшего компьютера с квантовым объемом 72 кубита. Исследователи надеялись показать превосходство своих технологий, а также возможности, на которые не способен ни один обычный компьютер. Однако Google не учла возможности атаки киберпреступников. Такая халатность заставляет ученых предположить, что пока квантовое шифрование будет находиться на данном этапе развития, Google будет ожидать провал в тестированиях.