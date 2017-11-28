Эксперты: Девушки предпочитают парней с iPhone

По данным анализа компании Decluttr, чем новее версия iPhone, тем парень кажется привлекательнее.

Наличие дорогостоящего гаджета считается в настоящее время показателем, что с человеком можно заводить отношения. Эксперты пришли к такому выводу, проведя масштабный опрос. Оказалось, что устройства от Apple воспринимаются, как доказательство хорошего вкуса и умения правильно вкладывать финансы. Эксперты отметили – предпочтения не связаны с материальным положением парней. Если есть вообще новый iPhone, то не так важно, сколько молодой человек зарабатывает.

С другой стороны, самим парням важно просто, чтобы у девушки экран смартфона был целым. Если нет, то избранница, по их мнению, крайне неряшлива и даже безалаберная. Стоит отметить, что такая ситуация с популярностью iPhone может измениться через несколько лет. В связи с чрезмерной ориентацией на выгоду с упущением качества компания Apple постепенно теряет позиции на рынке технологий.