Появилась информация о технических характеристиках Oppo F9 и F9 Pro

У Oppo F9 и F9 Pro появится двойная задняя камера и современный безрамочный экран.

Новый инсайд гласит, что продавать Oppo F9 и F9 Pro начнут ближе к концу августа. Фронтальная камера станет технически улучшена. Кроме того, в новые гаджеты добавят Bluetooth с версией 4.2. Такая информация поступила из сертификационного центра, где указаны кодовые названия смартфонов – CPH 1823, CPH 1825, CPH 1881.

По мнению экспертов, первый номер и соответствует Oppo F9 или F9 Pro. Разницу характеристик двух девайсов пока не определить. Есть вероятность, что процессор им установят MediaTek Helio P60. В какую цену могут обойтись смартфоны, специалисты ещё не берутся прогнозировать. По имеющимся характеристиках гаджетам предсказывают умеренный интерес на рынке мобильной техники.