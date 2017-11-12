Эксперт рассказал, как Голливуд создаёт мифы о хакерах

Эксперт с 20-летним опытом работы в техподдержке компании Linux объяснил, почему не следует верить Голливуду и его шпионским фильмам.

Романтизированный образ хакера, методично взламывающего государственные платформы, прочно отпечатался в сознании зрителей. Многие далёкие от программирования киноманы считают, что именно так и выглядит рутинная «работа» хакера. Однако, это миф. На самом деле, как рассказывает эксперт, в большинстве фильмов ОС – не больше, чем просто несколько нарисованных картинок. Реже режиссёры используют Linux.

Потому все вычисления и пугающие коды на чёрном экране являются результатом работы дизайнеров по спецэффектам. Иногда создатели очередного фильма использую свободную утилиту Nmap, которая генерирует бесконечный поток вычислений на экранах. В остальном любой показанный на экране трюк хакера и его хаотичные нажимания на клавиши не имеют ничего общего с реальным взломом системы, который остаётся незаконным, и являются всего лишь выдумкой, не существующей в реальной жизни. Ранее «ХотГео» писало о созданных Голливудом мифах о космосе.