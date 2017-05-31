Microsoft может начать производить гибкие смартфоны

Польза от таких смартфонов в том, что у них способен увеличиваться экран в два раза, а также есть дополнительная защита от повреждений.

Такая идея появилась у Microsoft ещё два года назад, и, судя по новым эскизам на сайте патентного американского ведомства, её существенно развили. В описании разработчики отмечают, что их технологию допускается применять и для планшетов. Также гибкие гаджеты способны заменить электронные браслеты.

Экран у устройства должен выдвигаться, что и позволит ему нужным образом увеличиться. Стоит отметить, что идея производства изогнутых смартфонов не новая. Ранее такой эксперимент проделывали разработчики из LG на аппаратах G Flex и G Flex 2. Однако в итоге вышло, что гибкость негативным образом сказалась на качестве разрешения экрана и фотосъёмке. Кроме того, некоторым образом страдала производительность, зато цена не была самой маленькой.

Учтут ли этот опыт в Microsoft, не известно. Пока официальных анонсов о начале выпуска изогнутых смартфонов или планшетов компания не делала. По мнению экспертов, для выпуска может потребоваться ещё минимум пара лет.