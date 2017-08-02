Эксперты: Apple под руководством Тима Кука больше не может привлекать новых клиентов

По словам Кена Сигала, Тим Кук прислушивается к рекомендациям совета директоров и инвесторов, боится рисковать и идёт по более безопасному пути.

Бывший креативный директор Apple Кен Сигал уверен, что компания под руководством Тима Кука больше не может завлекать покупателей. Сигал вместе со Стивом Джобсом работали над созданием бренда, новинок которого всегда ожидают. Новаторский подход, интересны дизайн и надёжность привлекали пользователей. Главной целью маркетологов Apple было создание такого бренда, который поможет обладателю чувствовать себя уникальным. Эксперты больше не ждут больших высот от нового iPhone, который представят осенью 2018 года. Старые покупатели остаются с Apple из-за нежелания переходить на Android или другие операционные системы скорее из-за непривычки, чем необходимости в «яблочной» технике.

Кен Сигал уверен, что продукция технологического гиганта теряет свою популярность именно из-за того, что команда Стива Джобса почти полностью ушла. «В наши дни Apple выдаётся себя за совершенно другую компанию и поставляет на рынок смартфоны, которые лишены индивидуальности», - сказал в интервью маркетолог. «Стив был уверен, что глубокая эмоциональная связь с Apple помогла бы компании удержать аудиторию и привлечь новую даже после череды скандалов или нарушения закона, как это было с неуплатой налогов Европейскому Союзу», - говорит Кен.