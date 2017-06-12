Microsoft станет частью сервиса Movies Anywhere на Xbox и Windows 10

Проект от Disney долгое время вёл переговоры с представителями Microsoft, чтобы пользователи смогли смотреть приобретённые фильмы на любой удобной платформе.

На этой неделе Microsoft станет частью сервиса Movies Anywhere на игровых приставках Xbox и компьютерах с операционной системой Windows 10. Приложение даст пользователям доступ к купленным фильмам через их аккаунты в iTunes, Google Play, Vudu, Amazon Video и других сервисах. Теперь фанаты пяти крупнейших голливудских студий могут собрать все свои любимые кинокартины в одном приложении и смотреть их на любом доступном устройстве.

Disney, Sony, Twentieth Century Fox, Universal Pictures и Warner Bros. Entertainment оцифровали уже более семи тысяч фильмов, которые можно приобрести для домашнего просмотра в приложении «Movies Anywhere». Пользователи Xbox и Windows 10 смогут подключить свою учётную запись от Microsoft или пользоваться другим аккаунтом для синхронизации. На данный момент услуга доступна только на американском рынке.