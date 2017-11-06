YouTube не рекомендуют смотреть видео на iPhone

Google в рамках программы YouTube Signature Device создали список самых подходящих мобильных гаджетов для просмотра YouTube.

В списке указаны новейшие смартфоны Samsung Galaxy, HTC U12+, Nokia 8 Sirocco, Pixel 2 и Pixel 2 XL и множество других. Однако в списке не было ни одного iPhone. Множество людей сразу же задумалось о происке конкурентов и проплате YouTube для намеренного проигрыша известного смартфона от Apple, иначе, почему же его не рекомендовали. На это представители заявили, что весь список основан на возможности новейших телефонов поддерживать обновлённые кодеки и просматривать видео в формате 4К.

Напомним, что Android и Apple давние враги. Целые 3 года до момента, как Android смогли составить хоть какую-то конкуренцию телефонам Apple, последние оставалась монополистами на рынке. Но после создания Samsung Galaxy S между ними началась настоящая гонка на опережение.