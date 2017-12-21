В NASA разрабатывают робота для поиска бактерий на других планетах

Такой поиск даст свои плоды, если жизнь в других мирах эволюционировала также, как и на Земле.

Робот станет первым устройством, который будет напрямую изучать инопланетные организмы, анализируя образцы почвы и горных пород. Эксперты из NASA отмечают, что первыми на Земле могли появиться одноклеточные организмы, называемые археями. Они были занесены на планету в ходе космических бомбардировок кометами и астероидами. Изучения крупных космических тел, вроде Марса, свидетельствуют о том, что они тоже подвергались таким ударам. Потому есть вероятность, что и на других планетах появились археи или другие бактерии, подобные им.

По словам разработчика из NASA Мелиссы Флойд, автоматическое устройство будет нагревать образец, а после изучать его под микроскопом. Если робота удастся спроектировать, несколько таких зондов будет отправлено к разным планетам и их спутникам в Солнечной системе. Однако Мелисса Флойд не отрицает, что её задумка может оказаться и ошибочной, что удастся проверить только после окончания работы над устройством.