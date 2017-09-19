Хакеры устроят энергетический коллапс с помощью бойлеров и кондиционеров

Эксперты по электронной безопасности предупреждают, что деятельность хакеров не ограничивается взломом компьютерных систем, похищением приватной информации и банковских средств.

Теперь взломщикам доступны другие виды агрессии по отношению к другим видам человеческой жизнедеятельности. Специалисты отмечают, что в связи с всё большей привязкой энергетических сетей к компьютерному управлению, возникает опасность их уязвимости со стороны хакеров.

Получившие широкое распространение электроприборы – кондиционеры и бойлеры, как часть «умной» техники, подключены к мировой Сети. Хакерам достаточно взломать защиту и путём включения всех устройств одновременно, создать перенагрузку электрической системы и устроить энергетический коллапс. В результате огромные территории могут оказаться без света, а электрические сети надолго выведены из строя.