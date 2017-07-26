Новые флагманы Huawei выпустят с рекордно большим безрамочным экраном

Китайская компания ещё не подтвердила дату выхода Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Эксперты рассчитывают, что серия поступит на рынок в октябре.

Разговоры про новый бюджетный смартфон Huawei Mate 20 Lite ещё не утихли, как китайский производитель анонсировал два новых флагмана. О технической составляющей Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro известно мало, но по фото можно многое понять. Одна из версий будет обладать рекордно большим безрамочным 6,25-дюймовым экраном с небольшим вырезом в верхней части. Нижняя панель будет занимать всего 3,8 мм от общей поверхности.

Помимо нового соотношения сторон и крупного экрана, Mate 20 будет обладать улучшенной батареей. Её мощности хватит, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy Note 9. Сканер отпечатков пальцев в новом дизайне будет размещён на передней панели. Качество съёмки приятно удивит пользователя благодаря инновационной тройной камере. Такую фишку использовали и в 6,1-дюймовом P20 Pro.