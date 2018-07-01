Смартфон Meizu 16X на Snapdragon 710 протестировали в AnTuTu

В начале августа были презентованы два смартфона от производителя Meizu – 16 и 16 Plus. Третье устройство из серии под названием 16X появится позже, но в Сети появились итоги его тестирования.

AnTuTu является программой для тестирования мобильных устройств, позволяя сравнить и определить их производительность. Meizu провела испытания телефона, который значится под номером m1872, где набрал 164726 баллов. Информации о том, что именно этот телефон является ожидаемой 16X, нет, но специалисты уверены, что тест проводили именно на данной модели. Указывает на это то, что тестируемый смартфон работает на процессоре Snapdragon 710 от Qualcom.

Также в информационной базе AnTuTu указано, что устройство имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта внутренней. Разрешение дисплея для Meizu 16X составит 2160x1080 пикселей. Специалисты ожидают, что устройство будет обладать прямоугольный экраном без вырезов. Также есть информация об операционной системе, которая представлена Android 8.1.