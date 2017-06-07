Gmail разрешил пользователям Android отменить отправленное сообщение

Gmail решил позаботиться о пользователях смартфонов и добавил новую функцию. Теперь владельцы телефонов на Android смогут исправить ситуацию, когда сообщение было отправлено по ошибке.

Данная функция не является нововведением для пользователей мобильных устройств. Возможность удалить или редактировать сообщение, отправленное по почте, присутствует на смартфонах с операционной системой iOS. Теперь функция появилась и на других устройствах. Стоит отметить, что у пользователей компьютеров данная возможность имелась давно.

Однако отменить сообщение можно в ограниченный промежуток времени, возникающий из-за задержки работы серверов при поиске и отправке сообщения на почтовый адрес. Именно эта пауза позволяет исправить ситуации, когда пользователь нажал «Отправить». После этого в течение 10 секунд в нижней части появится кнопка «Отменить» (Undo). Функция позволяет не только удалить отправленное сообщение, но и просто внести в него изменения.