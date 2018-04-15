Илон Маск назвал Apple «кладбищем» для специалистов Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявляет, что в Apple уходят сотрудники, которые больше не нужны его компании.

Тем не менее, специалисты Tesla не разделяют мнение своего руководителя. По их словам, причина таких переходов лежит на поверхности – деньги. Их компания не может тягаться с «яблочниками» по этому показателю. Многие инженеры Tesla переходят в стан своего конкурента в погоне за «длинным долларом», который они не могут заработать в компании Илона Маска. В Apple они работают в сфере технологий для смартфона, разработке аккумуляторов и дисплеев. И, естественно, бывшие сотрудники Маска продвигают автомобильные амбиции «яблочной» компании. На фоне снижающихся зарплат в Tesla, работники бегут в Apple, и эта тенденция только возрастает. Tesla называет такое поведение «яблочников» браконьерством.

Так, недавно в компанию из Купертино вернулся ведущий технолог Даг Филд, которого Tesla в своё время переманила для создания электромобиля. При этом, Илон Маск делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что в Apple уходит «отработанный материал» и находят для себя в стане лютого конкурента «кладбище». Ему вторит один из инженеров, утверждая, что, хоть у «яблочного» техногиганта выше зарплаты, но работа значимее именно у Tesla.