Эксперты: Приложения для знакомств виноваты в распространении сифилиса

Специалисты отмечают, что в летний период значительно возрастает количество венерических заболеваний. Но, по словам медиков, тёплый сезон является не единственным виновником в увеличении заражений.

Представители здравоохранения сообщают о том, что за лето 2018 года значительно возросло количество заболеваний, передающихся половым путём. Эксперты отмечают, что большую роль в этом сыграли приложения для знакомств. Благодаря им люди легче находят себе партнёров, согласных на интимную близость, забывая о средствах предохранения. Распространению заболеваний способствует и тёплое время года, подталкивая к незащищённому сексу.

Британские венерологи отмечают, что за лето 2018 года к ним обратилось в 5 раз больше человек, чем за такой же период в прошлом году. В большинстве случаев медики поставили диагноз «сифилис», хотя встречались и другие заболевания. Многие из них отметили тот факт, что симптомы появились после секса с людьми, с которыми они познакомились через приложения для знакомств.