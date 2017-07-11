Oppo R15 успешно прошёл тест на использование стандарта связи 5G

Компания одна из первых успешно протестировала смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и готова выпустить обновлённый бюджетный девайс на рынок уже к 2019 году.

Эксперты прогнозируют, что уже к 2019 году большинство производителей смартфонов начнут выпускать свою продукцию с пятым поколением мобильной связи. С помощью стандарта связи 5G устройства будут обладать огромной скоростью передачи данных, вплоть до нескольких гигабайт в секунду. Это позволит пользователям в полной мере опробовать технологию 3D-визуализации, просмотр видео с расширением 4K+, виртуальную и дополненную реальность онлайн, облачные игры и так далее.

Специально для этих целей компания использовала модифицированную версию смартфона OPPO R15, оснащённого процессором Qualcomm X50 5G. Тест прошел успешно, и на днях компания заявила, что смартфоны будут коммерчески успешными. Для ускорения производства OPPO планирует использовать старые смартфоны, а не разрабатывать новые с нуля.

На недавней пресс-конференции директор по внутреннему маркетингу OPPO заявил, что китайский производитель станет одной из первых компаний на рынке, выпускающих смартфоны с 5G. Он также рассказал, что сейчас компания сосредоточена на применении технологии ToF (Time-of-Flight). Специальный сенсор сможет распознавать жесты пользователя с высокой степенью достоверности.