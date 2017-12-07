Бюджетные ноутбуки от Dell не уступают премиальной серии XPS 12

Компания пошла навстречу своим пользователям и представила более дешёвый ноутбук 2-в-1 Inspiron.

В новой линейке ноутбуков от Dell будут приятно сочетаться цена и начинка премиальной серии XPS 12, которая получила хвалебные отклики после появления на рынке. Ультратонкий лэптоп с ультрасовременным процессором Intel 8-го поколения стал очень популярным. Но некоторых пользователей смущала цена премиум-изделия. Именно для них компания решила наладить выпуск бюджетного варианта ноутбука 2-в-1 Inspiron, максимально не уступающего по качеству старшему брату.

Изменения претерпел дизайн изделия. Желая оптимизировать затраты, компания заменила алюминий на пластик, придав не только лаконичность и строгость экстерьеру ноутбука, но и существенно уменьшив его вес. Компания решила не баловать будущих владельцев бюджетной модели процессором 8-го поколения, а просто усовершенствовало функционал «операционки». Кроме этого, разработчики обратили внимание на охлаждающую систему изделия и кабельные разъёмы. Ноутбук будет оснащен голосовым помощником Alexa. Цена базовой модели 2-в-1 Inspiron будет около 880 долларов.