Аналитики: Пользователи стали больше отказываться от Android-устройств

Опытные аналитики из компании Loup Ventures ежегодно проводят опрос и узнают, какое число пользователей навсегда отказались от Android-устройств. Сообщается, что в этом году показатель значительно вырос.

Аналитики утверждают, что пользователи смартфонов iPhone стали массово отказываться от новомодных гаджетов. Причина в том, что люди все больше дискомфорта испытывают из-за обновленных версий на Android. Пользователи сообщили, что с радостью перешли бы на iOS, поскольку он намного удобнее и понятнее в управлении.

Таким образом, в этом году 19 процентов пользователей отказались от гаджетов на Android. Стоит отметить, что в 2017 году 12 процентов людей хотели бы сменить свой мобильный телефон с системой iOS.