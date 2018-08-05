По решению суда Apple может выплатить 1 миллиард долларов

Многолетняя тяжба с холдингом VirnetX может привести к серьёзным финансовым потерям «яблочного» техногиганта.

Окружной суд Техаса отклонил просьбу Apple в повторном рассмотрении дела против компании VirnetX, которую часто называют «патентным троллем». В 2010 году она подала в суд на фирму из Купертино за безлицензионное использование принадлежавших ей патентов VPN. По мнению VirnetX, «яблочники» использовали их в своих многочисленных приложениях. Когда в 2012 году суд обязал Apple выплатить 368 миллионов, компания подала апелляцию, после рассмотрения которой, сумма выросла до 625 миллионов.

Судья, углядев нарушения в подборе присяжных заседателей, назначил новое разбирательство, в ходе которого было установлено умышленное нарушение Apple патентных прав. Суд принял решение присудить 440 миллионов в пользу VirnetX. В целом, с учётом судебных издержек, «яблочный» техногигант может выплатить 1 миллиард долларов. Тем не менее, Apple не сдаётся и надеется обжаловать и это решение.