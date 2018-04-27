WeChat может уступить новому мессенджеру первенство в Китае

Новичок уже завоевал внимание 8 миллионов пользователей благодаря уникальной функции.

WeChat является давним и бессменным лидером среди других социальных сети и мессенджеров в Китае. WeChat фактически стал монополистом на рынке, иногда нарочно не допуская развития продукта конкурентов. Bullet Messenger – тот самый стремительно развивающийся новичок – был разработан китайским стартапом Beijing Kuairu Technology и впервые выпущен для бесплатного скачивания в App Store 20 августа.

Значительный вклад в растущую популярность мессенджера вложили разработчики электронных устройств Smartisan, которые упаковали Bullet Messenger в «коробку» их нового смартфона Smartisan Nut Pro 2S. Однако и сам Bullet Messenger может порадовать пользователя. Он очень прост в использовании и предлагает максимум функций для своей основной задачи – обмена сообщениями. Среди таких функций: простой дизайн, «напоминалки» и отсутствие ощущения всепоглощающего мира социальной сети. Но WeChat может уступить своё первенство другой функции, которой сам пока не обзавёлся – встроенной модернизированной технологии распознавания речи.