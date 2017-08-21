Эксперты ожидают, что iPhone XR будет самым продаваемым в новой линейке смартфонов Apple

Для смартфона iPhone XR с LCD-дисплеем и одной камерой это ошеломительный показатель, считают специалисты.

На основе показателей продаж предыдущих моделей iPhone, их цены и общей выручки от реализации, эксперты решились на прогноз относительно успеха новой линейки смартфонов в оставшиеся месяцы 2018 годы. Ожидается, что в этот период в торговые сети будут пущены 85 миллионов экземпляров iPhone XS, XS Max и XR. Продажи самого «простенького» iPhone XR стартуют позже других - 16 октября, но именно на него приходится львиная доля количества всех единиц новинок «яблочников». Ожидается, что XR будет самым продаваемым – в магазины поступит более 50% всего товара или 40 миллионов экземпляров из новой линейки Apple.

Анализируя прошлогодние показатели, эксперты заметили, что товарооборот смартфонов в сравнении с прошлым годом увеличился ненамного. Но из-за более высокой цены новых изделий, суммарный показатель дохода будет на 10% выше. Таким образом, за второе полугодие Apple обогатится на 100 миллиардов долларов.