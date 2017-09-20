Google Maps займутся проблемами экологии

Теперь компания будет собирать информацию не только о пользователях, но и обо всех городах.

В Google посчитали, что имеют достаточно снимков крупных и промышленных городов мира и имеют полное право уладить экологическую проблему. Новый инструмент Environmental Insights Explorer будет анализировать все данные, полученные при помощи обновляемых снимков городов и визуализации со спутников. Исследуя отдельные участки, система будет собирать и подсчитывать, сколько выбрасывается углерода там и городом в целом.

Такими местами могут стать участки частых пробок, заводы и другие угрожающие экологии предприятия. Но одними цифрами в Google не ограничились и к заботе об окружающей среде добавили проект Project Sunroof. Он займётся изучением крыш жилых домов, бизнес-построек и промышленных предприятий и будет делиться с властями города (или владельцами зданий) информацией о том, возможно ли на их крыше установить солнечные панели и в каком количестве.