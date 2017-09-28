Эксперты: Apple решили повременить с выпуском AirPower

Они полагают, что у Apple при разработке инновационного AirPower возникли проблемы.

Беспроводная зарядная станция сразу для трёх устройств так и не появилась на недавней презентации новинок компании из Купертино. Причины этого демарша так и были озвучены. Специалисты предполагают, что инженерам Apple так и не удалось в намеченные сроки решить проблему с охлаждением устройства. Как бы то ни было, «яблочники» не объявили об отказе разрабатывать AirPower. Эксперты думают, что компания просто решила повременить с выпуском продукта до полной его апробации.

Обозреватели говорят о возможных репутационных потерях Apple в случае дальнейшего молчания относительно беспроводной зарядки. Ведь без обещанного продукта остались не только готовые к этому новейшие смартфоны «яблочников», но и беспроводные наушники AirPods. Кстати, упоминание и о наушниках, и о AirPower исчезли с официального сайта компании. Специалисты думают, что Apple столкнулись с большими сложностями в реализации этого нашумевшего в своё время проекта.