Пентагон обучит американских военных телекинезу

Учёные создали мозговой чип, позволяющий управлять тремя беспилотниками одновременно силой мысли.

Учёные из Департамента перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) длительное время в сотрудничестве с Пентагоном создавали мозговой имплантат, позволяющий в буквальном смысле получить суперспособность. Военные, которым под череп вживили специальный чип, смогли управлять беспилотником с помощью телекинеза. На данный момент функция находится на стадии разработки и доступна лишь в компьютерной симуляции.

Одним из первых испытуемых стал Ян Шейерманн, в феврале 2015 года успешно преодолевший все препятствия с помощью силы мысли на имитации истребителя F-35. С июня 2016 года по январь 2017 специалисты обучали другого парализованного добровольца. Натан Коупленд смог преодолеть полосу препятствий за рекордное время, используя компьютерные модели свинцовых беспилотников в режиме симулятора полёта. В новейшей технологии используется двунаправленный нейронный интерфейс. Учёные заявляют, что чип поможет опытному пилоту управлять одновременно не более тремя летательными аппаратами. Власти США согласились выделить DARPA сумму в полтора миллиарда долларов на развитие собственных проектов в сфере электроники, что свидетельствует в заинтересованности американского правительства.