Россияне смогут запретить американцам отслеживать их аккаунты в Instagram

Новая тестируемая функция в социальной сети позволит определять доступ пользователей с различных регионов.

Разработчики Instagram постоянно следят за обновлением платформы, пытаясь сделать её максимально удобной. Очередное нововведение основано на региональных предпочтениях пользователей, ограничивающих доступ к своим данным для ряда пользователей. Теперь определять владелец личной страницы сможет определить, жителям каких стран можно просматривать его материал, а кому в этом будет отказано. Например, недовольные санкциями США россияне смогут заблокировать доступ всем гражданам этой страны. Благодаря этому американцы просто не смогут проследить материал. Пользователь сможет запретить писать ему сообщения, или отслеживать публикации и «сторис».

Специалисты считают, что нововведение в первую очередь окажется полезным для бизнеса. Предпринимателям будет легко определяться с аудиторией, воспользовавшись простым и удобным инструментом для определния важных аккаунтов. Однако сейчас функция находится на стадии бета-тестирования и дойти до официального релиза ей может помешать множество причин.