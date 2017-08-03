iPhone XS и XS Max получили суперпрочные титановые чехлы дороже их самих

Компания Gray презентовала чехлы с уникальным дизайном за 3877 долларов США.

Сингапурская компания Gray занимается созданием аксессуаров премиум-класса для дорогостоящих смартфонов и ноутбуков. Через несколько дней после презентации новых iPhone XS и XS Max производитель запустил собственную линейку уникальных чехлов. Примечательно, что защитное изделие может быть в несколько раз дороже самих смартфонов.

Всего новые смартфоны получили два варианта уникальных суперпрочных титановых чехлов. Серия ADVENT была впервые представлена в 2015 году и продолжает «подгоняться» под размеры «яблочных» девайсов. Защитный чехол чем-то напоминает привычный «бампер», а цена на пять цветов варьируется от 1171 до 2066 долларов. Коллекция с более необычным дизайном носит название ALTER EGO, а цена на изделие колеблется от 1997 до 3877 долларов США. Как сообщает сам сингапурский производитель, их продукция нацелена на тех, кто отказывается сливаться с толпой. Чехол состоит из двух деталей из аэрокосмического титана, скреплённых торсионным винтом.