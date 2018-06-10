«ВКонтакте» добавили конструктор видео, заимствованный у Facebook

Создание коротких рекламных роликов стало значительно проще, о чём говорит успех нововведения, только в другой социальной сети.

О доступности конструктора видео сообщили в официальной группе «ВКонтакте для бизнеса». Теперь пользователи, занимающиеся рекламой, смогут более эффективно привлечь внимание к своим товарам и услугам. Конструктор содержит набор шрифтов, изображений и музыки. Однако функция не является чем-то новым на просторах социальных сетей, отмечают пользователи про заимствованный у Facebook конструктор видео. Также они отмечают, что разработчики «ВКонтакте» активно работают над расширением функционала рекламного кабинета, однако другие разработчики, по их мнению, пришли к этому намного раньше.

В комментариях к публикации отметили, что конструктор видео работает долго и часто не отвечает. Некоторым из них пришлось потратить несколько минут для загрузки одного слайда, но доделать ролик до конца они так и не смогли. Однако трудности возникают не у всех. Другим вопросом для пользователей оказалась скудная библиотека шрифтов, музыки и изображений. Также многие остались недовольны функционалом, предоставленным «ВКонтакте».