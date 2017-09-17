Эксперты рассказали, какие инновации Apple скопируют китайцы в 2019 году

Все производители стараются внедрить новое и непривычное в свои модели, но именно iPhone задают моду на рынке мобильных устройств.

Многие компании стали использовать вырез в верхней части экрана, двойную камеру именно после того, как Apple стали использовать их в своих моделях. Но эксперты уверены, что китайцы скопируют новые «фишки» iPhone в 2019 году. Специалисты рассказали, какие именно инновации можно будет увидеть в моделях других брендов, а не только Apple.

Эксперты считают, что в первую очередь производители постараются уменьшить размер рамки вокруг экрана, подобно iPhone X. Другой особенностью может стать увеличение внутреннего объема памяти, за которые часто приходилось переплачивать поклонникам Apple. Пользователи Android с подобной проблемой сталкивались намного реже, ведь недостающие гигабайты можно было компенсировать флэш-накопителем. Однако специалисты считают, что китайские производители будут подражать примеру «купертиновцев» и слоты для карт памяти со временем исчезнут. Возможность разблокировать телефон с помощью системы распознания лица должна стать основным способом, оставив далеко позади отпечатки и графические ключи.