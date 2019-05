Red Hat объявила об общей доступности Red Hat Enterprise Linux 8

Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных решений для вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия и экологически безопасной обработки данных, сегодня представила решения для открытого частного облака на базе ведущей мировой корпоративной платформы Red Hat Enterprise Linux 8 и оптимизированных под облако серверов и хранилищ от Supermicro.

Supermicro и Red Hat совместно разработали функциональные решения, в основе которых лежат передовые системы SuperServer и SuperStorage от Supermicro и контейнерная платформы Red Hat OpenShift. Представляя собой полностью интегрированные пакеты аппаратного, программного обеспечения и вспомогательных сервисов, эти решения построены на базе фреймворка Kubernetes и предоставляют возможности для внедрения и управления контейнерами, а также для создания локальной частной и гибридной облачной среды.

В открытом частном облаке Supermicro на базе Red Hat OpenShift используются современные характеристики систем Supermicro 2U BigTwin™ с четырьмя процессорными серверными узлами и систем Simply Double SuperStorage с поддержкой 24 «горячезаменяемых» жестких дисков 3,5'' в форм-факторе 2U. Оптимизированная под облако конструкция повышает эффективность инфраструктуры, используя процессоры 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable, высокопроизводительные NVMe и 25G Ethernet. Эти оптимизированные решения разработаны для современных центров обработки данных с упрощенным алгоритмом развертывания, что позволяет сокращать операционные расходы. Для требовательных и сложных пользовательских сценариев, включая ИИ (искусственный интеллект) и большие данные, доступны варианты с ускоренной производительностью, оснащаемые постоянной памятью Intel® Optane™ DC, ГП-ускорителями и модулями сетевого взаимодействия 100 GbE.

«Red Hat Enterprise Linux 8 - плод четырехлетней упорного труда сообщества разработчиков ПО с открытым кодом Red Hat и экосистемы наших партнеров, - отметила вице-президент и генеральный директор подразделения Red Hat Enterprise Linux Стефани Чирас (Stefanie Chiras). - Сотрудничая с такими партнерами, как Supermicro, мы имеем возможность предоставлять организациям фундамент для создания гибридного облака с поддержкой разнообразных корпоративных технологий, включая новые оптимизированные облачные решения с использованием серверов и систем хранения данных Resource-Saving от Supermicro».

Платформа Red Hat Enterprise Linux 8 обеспечивает безопасную и согласнованную основу в масштабах гибридного облака, что часто требуется предприятиям, сталкивающимся со сложностями преобразования традиционной ИТ-инфраструктуры и нуждающихся в наличии достаточной базы для предоставления услуг. В качестве гибкого основания для современных вычислительных процессов, Red Hat Enterprise Linux 8 представляет инструменты, опции и возможности для адаптации к динамичным изменениям бизнес-среды и поддерживает такие инновации, как контейнеры Linux и облачные сервисы, одновременно обеспечивая повышенную стабильность и управляемость существующими критически важными приложениями.

Компания Supermicro®, передовой новатор в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, SuperServer, BigTwin, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, OpenShift и логотип Red Hat являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Red Hat, Inc. или ее дочерних предприятий в США и других странах мира. Linux® является зарегистрированной торговой маркой Linus Torvalds в США и других странах мира.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.