В Омске подвал жилого дома превратился в болото

Жильцы уже давно жалуются на то, что подвал их дома затопило. Но никто не приходит на помощь.

На Тепличной улице в Омске в подвале жилого дома уже несколько дней стоит самое настоящее болото. Один из жильцов поделился жалобой на ЖКХ. На фотографиях видно, что уровень воды достигает ступеней на выходе из подвала. Мало видеть, нужно это прочувствовать. Жильцы жалуются на неимоверную вонь, из-за которой невозможно открыть окна. «Вроде лето, а окно открывать не хочется! В подъезд заходить только в маске! Людям всё равно, ждут снос и расселение».

Подписчики разделяют мнение жильца, поделившегося анонимно своей бедой, о том, что виной тому халатность работников ЖКХ: «В ЖКХ за что деньги платят?». Некоторые делятся опытом и советуют самим откачать воду, что можно было сделать ещё до того, как здание позеленело.