В Краснодаре монетизируют водонапорные колонки

Жители Краснодара, которые много лет пользовались водонапорной колонкой бесплатно, теперь будут отдавать за неё деньги. Именно такая информация появилась на городском форуме 6 августа.

Помимо новости, в сети также появилась и фотография новой колонки, на которой теперь красуется надпись: "Для набора воды прислоните карту". Правда, ни о каких картах жители Пашковского микрорайона города Краснодара до сих пор ничего не слышали.

Но на новости о монетизации колонки многие отреагировали положительно. По комментариям местных жителей, данная колонка давно уже превратилась в средство наживы для недобросовестных предпринимателей, которые, набирая воду в данном месте, продают её под видом минеральной.

По данным «Краснодар Водоканала», вскоре подобные колонки появятся по всему городу. И оплата будет производиться по счёту-квитанции из расчёта потребления 1,96 м3 ежемесячно.