В России пообещали сократить сроки отключения горячей воды

Заместитель главы Минстроя России Максим Егоров рассказал о возможном сокращении сроков отключения водоснабжения во время проведения профилактических работ.

Чиновник отметил, что совсем отказаться от отключений воды пока невозможно. Однако можно сократить сроки с рекомендуемых двух недель до нескольких дней.

При этом в министерстве прорабатывают возможность делать отключения реже.

По такой схеме уже проводят работы в нескольких районах Москвы. Там горячее водоснабжение отключают раз в два года, а ремонтные и подготовительные работы проводят за 10 дней.

Россияне часто жалуются на неудобства, связанные с плановыми отключениями горячей воды. Тем не менее жители многих стран испытывают подобные двухнедельные страдания. Среди них: страны бывшего СССР, Восточной Европы, Скандинавии и Канады.

Больше всего не повезло жителям Молдавии. Там для проведения профилактических и ремонтных работ горячую воду отключают на месяц.