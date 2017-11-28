22 декабря около 21:00 на трассе Тюмень-Омск столкнулись "ГАЗель" и грузовик

22 декабря вечером, около 21:00, на трассе Тюмень-Омск произошла авария: столкнулись «ГАЗель» и фура. В результате столкновения, обе машины загорелись.

Причиной ДТП стало столкновение двух машин: «Газель» и фура (грузовой автомобиль) столкнулись «лоб в лоб», то есть въехали одна в другую на полной скорости. В результате обе машины воспламенились.

Причина столкновения пока не известна, информации о жертвах происшествия тоже не поступало, как и о ходе работ по ликвидации аварии.

Очевидец заснял на камеру горящие машины, проезжая мимо: видео уже попало в социальные сети.