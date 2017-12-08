В Шереметьево задержана британская учительница из-за попытки провезти гранату

В Шереметьево задержана британская учительница истории из-за попытки провезти гранату, которая оказалась муляжом, купленным на одном из московских рынков, как сообщает VistaNews.

Происшествие имело место 21 декабря в вечернее время. Учительницу, работающую в одной из лондонских школ, допрашивали несколько часов. Оружие очень сильно было похожим на настоящее, потому было воспринято оперативниками из Шереметьево, как опасный предмет.

Британка пояснила, что купила такой качественный муляж для наглядного пособия, поскольку в Туманном Альбионе подобные не продаются либо их крайне сложно отыскать. Женщина хотела, чтобы дети на уроке получили максимально ясное представление о военном оружии прошлых лет. Однако провезти такую гранату учительнице не позволили, но саму отпустили, посадив на следующий рейс.