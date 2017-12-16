В Омске произошло ДТП с участием Деда Мороза и фургона Coca-Cola

В Омске водитель в костюме Деда Мороза столкнулся с новогодним фургоном Coca-Cola, пострадавших нет, как сообщает VladTime.

Инцидент случился 23 декабря. Причиной ДТП указывают то, что Дед Мороз не перешёл на зимний вариант резины, потому на заснеженной и обледеневшей дороге его авто сильно занесло. Потому на перекрёстке в Омске и произошло столкновение.

Дед Мороз ехал на работу, его пригласили провести корпоративный праздник, потому он очень сильно спешил. Работники ГАИ оштрафовали мужчину за нарушение правил и отпустили. Фургон Coca-Cola очень серьёзных повреждений не получил, потому продолжил разъезжать по Омску, даря местным жителям новогоднее настроение в том числе и через приятную весёлую музыку.