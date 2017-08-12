В центре Москвы шестеро полицейских повязали бабушку, торгующую семечками

В Москве в центре Москвы задержали бабушку, которая продавала семечки. Для проведения операции понадобилось 6 полицейских. Столько же присутствует на митингах в поддержку Навального.

Пользователи соцсетей высмеяли поступок правоохранителей, которые еле-еле затащили бабушку в автобус. Обычно такие транспортные средства используют для задержания протестующих во время митингов. К примеру, сейчас в Москве и Питере проходят акции в поддержку Навального, но ни одного автобуса не наблюдается.

В Сеть попало видео, как шестеро полицейских затаскивают пенсионерку в автобус, что только насмешило москвичей. Некоторые пользователи соцсетей уточнили, что знают эту бабушку. «Она в центральном парке семечками же торгует, за что её так», - написал один из них.