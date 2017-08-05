В Москве дети оставили мать жить 10 лет на вокзале

10 лет Галина Ивановна в Москве жила на вокзалах. Всё это произошло из-за прописавшихся в её квартире постояльцев.

Пенсионерка с 67 лет живёт на вокзале из-за посторонних людей, которые поселились в её квартире. Дело в том, что после развода с мужем-полковником дети от неё отказались, а жить стало негде. На протяжении 10 лет она жила на московских вокзалах. Галина Ивановна рассказала, что ей приходилось брать билеты на поезда, чтобы правоохранители не прогоняли.

В возрасте 77 лет ей удалось устроиться в центр для бездомных людей. Она уже написала заявление в Верховный суд и Следственный комитет. Она начала бороться за право получить квартиру, но пока без результатов.