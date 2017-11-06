В Омске в новогоднюю ночь пропала пенсионерка

В Омске родственники разыскивают пенсионерку Пономаренко Анну Ивановну 1965 года рождения, которая 1 января ушла из дома и не вернулась.

После боя курантов примерно в 00:30 по местному времени Пономаренко Анна вышла из дома и не вернулась. Родственники акцентировали внимание на том, что она была одета в чёрную куртку и серую вязанную шапку, которая показана на фото, а также чёрные брюки и сапоги. Инцидент произошёл по улице Завертяева 23.

Родственники просят всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться по телефону, указанному на прикреплённом снимке.