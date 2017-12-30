Жители Волгограда жалуются, что «Алюминька» травит людей сладким химическим запахом

Жители города Волгоград и близлежащих городов жалуются на химический запах «Алюминьки» в воздухе, от которого у многих развиваются болезни.





«Алюминькой» местные называют Волгоградский алюминиевый завод, пары при производстве от которого буквально мешают жителям дышать. Горожане стали жаловаться на загрязнённость воздуха в социальных сетях, потому что Госэконадзор области заявил, что займётся вопросом только тогда, когда им поступят минимум десять жалоб.



Как узнали журналисты «ХотГео», сладкий специфический запах слышат не только жители самого Волгограда, но и, например, города Волжское. «Аромат» появляется в вечернее время и вызывает тошноту. Кроме того, местная статистка показывает, что жители районов вблизи алюминиевого завода чаще других страдают от болезней дыхательных путей, пищеварения, мочеполовой системы, а так же у них обнаруживаются серьёзные проблемы в ротовой полости.