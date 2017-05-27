В Краснодаре без вести пропала 14-летняя девочка

В Краснодаре 4 января без вести пропала 14-летняя девочка. Родственники уже бьют тревогу, пытаясь найти её и просят неравнодушных принять участие в поисках.

14-летняя Кристина Григорьева, как сообщает группа «Жесть Краснодара», покинула дом 4 января около 4 часов. После этого никаких известий от неё не поступало. Она была одета в джинсы, чёрную куртку и кроссовки. Кристина является ученицей 8 класса школы №84 Краснодара. К поиску уже присоединились учителя и друзья пропавшего подростка.

Горожане обратились к матери пропавшей девочки Надежде Черняковой с просьбой искать ребёнка, потому что на странице женщины можно заметить лишь новые рецепты тортов и пирогов.