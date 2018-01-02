В Чили на полной скорости лошадь с наездником врезалась в автомобиль

В Чили накануне состоялся забег на лошадях, в ходе которого один из соперников влетел в автомобиль. В результате столкновения с транспортным средством мужчина подлетел на несколько метров вверх.

В Латинской Америке забеги на лошадях являются обыденным делом. Как правило, двое соперников должны как можно быстрее преодолеть дистанцию в 200, 500 или 1000 метров.

Во время одного из таких забегов мужчина на лошади врезался в автомобиль и подлетел вверх на несколько метров. Как позже выяснилось, животное просто сбилось с курса и выбежало в сторону стоящего на месте Volkswagen. В результате пострадал только один из конкурсантов и само транспортное средство.