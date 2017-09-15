В Сеть попало видео, как группа иностранцев накачала куриц водой перед отправкой в Россию

В Сеть попало видео как группа немцев перед транспортировкой куриц в Россию накачивала их водой. В результате её вес становился больше, а стоимость выше, что выгодно для продавца.

На кадрах видно, как группа иностранцев с помощью водонасосных приборов накачивала куриц водой. После этого их герметично упаковывали и отправляли в сортировочный пункт для дальнейшей перевозки в Россию.

Некоторые полагают, что это могло происходить в любой стране, но комментариев от Роспотребнадзора пока не поступало.