В Перми неравнодушные водители устроили погоню за вооруженным грабителем

Пример неравнодушия и понимания чужой беды показали два водителя из Перми, которые бросились в погоню по заснеженным дорогам за вооружённым грабителем.





Согласно информации издания «ХотГео», правонарушитель попросил пешехода помочь вытащить машину из сугроба. Молодой человек шёл на свидание, но не отказал в просьбе. Затем водитель и пассажиры преследуемой машины, вооружившись ножом, стали требовать с пешехода телефон.



Эту ситуацию заметили два друга-автомобилиста, напугав грабителей. Последнее прыгнули в свой транспорт и попробовали убежать. Позвонив в полицию, друзья «вели» машину по пермским дорогам, пока не увидели правоохранителей и не прижали воров к обочине.