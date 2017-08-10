В Ростове упавший балкон оборвал новогодние гирлянды

В Ростове на Соборной площади упала часть балкона и оборвала гирлянды. В центре города было перекрыто движение транспорта. Очевидцы сообщают, что кусок от балкона упал приблизительно в 16:30 по мск.

Стоит отметить, что откололась именно бетонная часть конструкции. В результате инцидента никто из жителей и гостей Ростова не пострадал. Коммунальные службы уточнили, что в ходе падения оборвались гирлянды, которые уже не будут вешаться обратно.

Приблизительное время восстановления движения транспорта – 18:00 по мск.